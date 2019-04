Fortnite: arrivano gli aggiornamenti di metà stagione

Epic Games ha cominciato a diffondere i vari report dei progressi dei giocatori con l'aggiornamento di metà stagione di Fortnite. Con tale update verranno rivelate alcune statistiche meno conosciute, che ovviamente variano da giocatore a giocatore.

Così come variano anche i contenuti dell'aggiornamento, e chi si è maggiormente distinto in battaglia potrà sbloccare più cose fin da subito qualora decidesse di comprare il Battle Pass. Con l'update sarà dunque possibile vedere i propri progressi nello stesso Battle Pass, nelle Sfide Settimanali, le Vittorie totali e tanto altro. Si tratta di feature che i giocatori hanno richiesto a gran voce ad Epic Games, affinché vengano rese disponibili anche nel menù principale del Battle Royale, anziché soltanto periodicamente. Vedremo come andrà a finire.

Avete già visto le vostre statistiche? Quali altre vorreste vedere tra quelle che attualmente mancano? Intanto, manca meno di un mese alla fine della Stagione 8 di Fortnite, che dovrebbe terminare l'8 Maggio. Quali sono le vostre considerazioni sulla stagione attualmente in corso? Cosa vi aspettate da quella successiva?

Nel frattempo nella giornata di domani potrebbe arrivare il tanto atteso Aggiornamento 8.30 di Fortnite, che porterà diverse modifiche ai veicoli, in particolare la Girosfera, e una nuova modalità a tempo chiamata Gun Game.