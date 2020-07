Fortnite: arrivano Atlantide, nuovi boss e stili aggiuntivi per Pescesecco?

Con l'arrivo delle skin di Black Manta in Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha anche pubblicato alcune immagini ufficiali che potrebbero aver svelato alcune delle novità che verranno introdotte nel corso delle prossime settimane della Stagione 3.

Le immagini in questione mostrano Black Manta e Aquaman affiancati dai loro scagnozzi e pronti al combattimento. Lo screenshot dedicato al supereroe interpretato da Jason Momoa non solo lascia intravedere Atlantide sullo sfondo, ma permette di vedere per la prima volta un nuovo stile della skin Pescesecco, che potrebbe ricevere una nuova versione a tema Aquaman. Non è da escludere quindi che a breve il livello dell'acqua calerà ulteriormente fino a lasciar emergere la città sommersa del supereroe, che sarà protetta da un nuovo boss e dai suoi alleati.

In attesa di scoprire come si evolverà il gioco prossimamente, vi ricordiamo che la prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo abbassamento del livello del mare che permetterà finalmente di utilizzare le automobili in Fortnite, ovvero i veicoli presentati nel trailer d'annuncio della Stagione 3.

