Fortnite: arrivano Chris Redfield e Jill Valentine di Resident Evil

È tempo di una nuova collaborazione con Fortnite, che ormai c'ha preso veramente gusto ad attingere a piene mani alla cultura pop e videoludica. Una nuova collaborazione tra Epic Games e Capcom ha portato sull'isola della Battaglia Reale anche Chris Redfield e Jill Valentine di Resident Evil!

Le skin dei due eroi della S.T.A.R.S., dopo essere sopravvissuti a innumerevoli orrori nella Villa Spencer e non solo, arrivano in Fortnite all'interno del Bundle Squadra S.T.A.R.S., un pacchetto che al prezzo di 2.100 V-Buck (anziché 3.000 V-Buck) offre un totale di cinque oggetti. Il costume di Chris viene fornito con lo stile alternativo della squadra Hound Wolf, ispirato da uno scontro che ha affrontato in un villaggio innevato, e il costume di Jill viene fornito con lo stile alternativo Raccoon City, ispirato dalla sua fuga disperata da un inseguitore implacabile. Ci sono poi il dorso decorativo Erba verde (con gli stili alternativi Erba rossa ed Erba blu), il dorso decorativo Tasti giusti (ispirato alla macchina da scrivere) e la schermata di caricamento Sopravvivenza (di Rodrigo Lorenzo).

Nel negozio è arrivato anche il Bundle Attrezzatura S.T.A.R.S., proposto a 1.300 V-Buck (invece di 1.900). Al suo interno trovano posto il piccone HOT DOGGER (coltello sviluppato dalla Umbrella per essere utilizzato contro le armi biologiche), il piccone Asta stordente e l'emote Brolly Stroll.

Trovate un'anteprima di tutti questi oggetti nei video allegati a questa notizia. Già che ci siamo, segnaliamo che tra le nostre pagine trovate una comoda guida agli eventi di Halloween nei videogiochi, tra i quali c'è anche Fortnite L'Incubo.