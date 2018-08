Fortnite: arrivano la Granata a Onda d'Urto e la nuova MAT Oro Massiccio

Come promesso, è ora disponibile per il download l'aggiornamento 5.30 di Fortnite che introduce tante novità per Fortnite Battle Royale e Salva il Mondo, tra cui una nuova modalità a tempo limitato e l'arma Granata a Onda d'Urto.

Granata a Onda d'Urto (Battaglia Reale)

Questo nuovo oggetto lancia i giocatori a lunga distanza senza infliggere danni da caduta. L'esplosione è così potente che potrai lanciare i giocatori attraverso le strutture!

MAT Oro Massiccio (Battle Royale)

È tutto oro quel che luccica! Combatti solo con armi leggendarie nelle MAT Oro massiccio e Oro massiccio 50 contro 50, disponibili ora!

Sfida Orda Settimana 4 (Salva il Mondo)

Costruisci basi potenti e portati un sacco di munizioni, perché le trappole non scatteranno nella sfida di questa settimana. Raduna i tuoi amici e sopravvivi all'orda.

Gendarme Spadatempesta (Salva il Mondo)

Gettati nell'azione e lancia una pioggia di metallo contro gli Abietti in arrivo! Un nuovissimo Ninja mitico si unisce alla lotta.

Queste le principali novità dell'ultimo aggiornamento di Fortnite, ricordiamo che giovedì 30 agosto alle 15:00 partiranno anche le nuove Sfide della Settimana 8 tra cui Piazza delle trappole, Cerca i forzieri a Bosco Blaterante, Eliminazioni con Shotgun, Infliggi danni ai nemici con lo strumento di raccolta, Utilizza una fenditura in differenti punti di spawn delle fenditure, Cerca fra 3 grandi sedie ed Elimina nemici a Boschetto Bisunto.