Fortnite, arrivano i LEGO ed è subito tempo di record: oltre 6 milioni di giocatori online

LEGO Fortnite è un multiverso di creatività e, mentre i giocatori continuano a festeggiare quanto rilasciato da Epic Games negli ultimi giorni, è tempo di tanti nuovi record per il celebre Battle Royale: è stato registrato un nuovo incredibile picco di utenti per Fortnite. Il tutto, come intuibile, è dovuto all'approdo dei LEGO in grande stile.

Epic è scatenata per il Natale, con altre due skin gratis per Fortnite Capitolo 5 pronte ad essere riscattate dai giocatori, ma le sorprese sono giunte anche per la software house: come evidenziato dai dati più recenti, le ultime 24 ore sono state edulcorate da un picco di persone online superiore ai 6 milioni. Non si tratta dei numeri massimali registrati dall'imperituro Battle Royale, ma è comunque un successo incredibile.

Nell'arco di un solo giorno, infatti, si sono connessi su Fortnite ben 6,575,489 giocatori. Come detto poco sopra, però, l'ultima settimana è stata foriera di risultati ben superiori a quanto registrato da poco infatti, negli scorsi sei giorni vi è stato un picco massimo di oltre 11 milioni di utenti. Adesso attestatisi sui 5,360,308 player in tutto il mondo, i numeri parlano da sé: Fortnite è ancora un portento ed i LEGO sono un'attrazione senza età, come dimostrato dall'interesse registrato per la collaborazione di altissimo spessore. Voi cosa ne pensate di Fortnite LEGO? Siete interessati a quanto realizzaro da Epic?