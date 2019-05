Fortnite: arrivano le nuove skin Luminos e Sogno; tutti gli oggetti del 4 maggio

Nonostante la Stagione 8 di Fortnite sia ormai agli sgoccioli, ma ha ancora qualcosa da dire. Nella notte infatti sono arrivati due costumi nuovi di zecca nel negozio degli oggetti!

Il primo si chiama Luminos ed appartiene al set Interstellare. È di livello epico, è venduto a 1.500 V-Buck e ha il dorso decorativo Luce Lunare incorporato. Il set è completato dallo strumento di raccolta Ascia Astrale (epico, 1.200 V-Buck). L'altra nuova skin si chiama Sogno ed è più economica: essendo di livello raro, può essere acquistata a 1.200 V.Buck con tanto di dorso decorativo incluso, denominato Ala Spezzata. Il set Luce rotta è completato dal deltaplano Arcana (epico, 1.500 V-Buck) e dalla copertura A Frammenti (rara, 500 V-Buck). In cima trovate un'anteprima dei nuovi costumi, mentre a seguire una panoramica di tutti gli altri oggetti giornalieri:

Set di Starlord e Vedova Nera

Costume Incursore Pimpato (epico, 1.500 V-Buck)

10 livelli Pass della Battaglia (epico, 600 V-Buck)

Emote Oscilla (rara, 500 V-Buck)

Emote Break Dance (epica, 800 V-Buck)

Costume Terza Base (rara, 1.200 V-Buck)

Strumento di raccolta Crocevia (non comune, 500 V-Buck)

Cosa ve ne pare delle proposte odierne? Farete acquisti? Cogliamo l'occasione per segnalare che, in vista della Stagione 9 in partenza mercoledì 7 maggio, Epic Games ha dato il via alle Sfide a tempo straordinario di Fortnite.