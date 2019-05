Fortnite: arrivano nuove skin nel negozio e altre due Sfide a Tempo Straordinario

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine della Stagione 8 di Fortnite: con la Season 9 in partenza mercoledì 8 maggio, c'è ancora tempo per una manciata di nuove skin e per due Sfide a Tempo Straordinario...

Tra i nuovi oggetti cosmetici (costumi, deltaplani, picconi, emote) disponibili nella giornata di lunedì 6 maggio troviamo le skin Marvel Vedova Nera e Star-Lord a 1.500 V-Buck ciascuna, i picconi Widow's Bite e Guardian Axe a 800 e 500 V-Buck, l'emote Widow’s Pirouette Emote a 200 V-Buck e il deltaplano Milano a 1.200 V-Buck. Arrivano inoltre anche il costume Recon Specialist (Raro, 1.200 V-Buck), la copertura Golden Scales (Rara, 500 V-Buck), le emote Star Power e Waterworks (800 e 200 V-Buck rispettivamente), la skin Cole (800 V-Buck) e infine il piccone Rockbreaker a 800 V-Buck.

Nuove Sfide a Tempo Straordinario

Le novità però non finiscono qui perchè Epic Games ha lanciato nelle scorse ore altre due Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite, mentre domani arriveranno le due sfide conclusive che permetteranno di ottenere gli stili alternativi per le skin Ember, Master Key e Sidewinder. La prima sfida richiede di infliggere almeno 1000 danni agli avversari (in qualsiasi modalità) mentre per superare la seconda dovremo raggiungere per tre volte la Top 10 in coppia.