Su Fortnite arrivano i portali di Stranger Things: l'evento sta per cominciare?

Quando manca un solo giorno alla premiere di Stranger Things 3 su Netflix, l'annunciata collaborazione con il Battle Royale di Epic Games nell'attesissimo evento Fortnite X Stranger Things si fa sempre più vicino, dopo gli ultimi avvistamenti in-game.

Sembra infatti che siano cominciati a spuntare dei misteriosi portali riconducibili proprio a quelli visti nella celebre serie TV, sulle pareti del Centro Commerciale, da poco introdotto in Fortnite, che sarà tra le nuove location della terza stagione di Stranger Things, e sarà anche uno dei posti chiave in cui si svolgerà lo show.

Come vi abbiamo raccontato inoltre, da poco c'è stata anche l'introduzione dei gelati in Fortnite, che sono il nuovo oggetto curativo: interagendo con essi infatti, il giocatore otterrà 5 punti ferita. Ma nella terza stagione di Stranger Things, i personaggi di Steve e Robin lavorano proprio in una gelateria all'interno del Centro Commerciale, per cui è probabile che anche il nuovo oggetto abbia qualcosa a che fare con l'evento, i cui contenuti sono però ancora sconosciuti.

Stando ad alcuni rumor e leak infine, sembra che sarà possibile durante l'evento acquistare le skin di Jim Hopper e del Demogorgone, anche se si tratta di voci ancora non confermate.

Insomma, la collaborazione tra Fortnite e Stranger Things sta per entrare nel vivo: cosa vi aspettate di vedere a breve?