Fortnite: arrivano anche le skin di Dragon Ball, Breaking Bad e The Last of Us?

Manca poco più di un mese alla Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 e sono in moltissimi a chiedersi quale sarà la prossima grande collaborazione tra il battle royale di Epic Games e altri importanti brand.

Ad anticipare quali potrebbero essere le prossime skin in arrivo nel negozio oggetti è un sondaggio al quale sono stati sottoposti solo alcuni giocatori del free to play. Tra le domande del questionario, pubblicate da un popolare dataminer del gioco, se ne trovano alcune che tentano di comprendere quali sono i personaggi di anime, serie TV, film, videogiochi e mondo degli streamer che i giocatori vorrebbero nel gioco sotto forma di costumi. L'elenco è davvero lungo e non solo include Naruto, protagonista di svariate voci di corridoio, ma anche Goku di Dragon Ball, il Capitano Price di Call of Duty, Joel di The Last of Us, Snake di Metal Gear Solid, Lady Dimitrescu di Resident Evil Village e tantissimi altri. Pare addirittura che Epic Games stia valutando se creare delle skin a tema Breaking Bad e FIFA, senza contare le citazioni a personaggi e IP Nintendo.

Ovviamente un elenco così grande implica che nessuno di questi possa arrivare in tempi brevi, ma è chiaro che in caso di numerosi consensi questi personaggi potrebbero fare la loro comparsa nel battle royale in futuro, magari dopo il lancio del tanto atteso Capitolo 3.

A proposito di leak, sapevate che il menu di selezione della modalità di Fortnite sta per subire un restyling grafico?