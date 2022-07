Fortnite: arrivano le skin di Jane Foster e Thor di Love and Thunder

A pochissimo tempo di distanza dal debutto nelle sale italiane, Thor Love and Thunder si è reso protagonista del nuovo crossover di Fortnite Capitolo 3, il battle royale gratis di Epic Games che ora offre la possibilità di acquistare i due costumi con i protagonisti della pellicola Marvel.

Il negozio oggetti di Fortnite Capitolo 3 si è appena aggiornato con il Pacchetto Dei del Tuono, un ricco bundle contenente due set con gli elementi cosmetici di Thor e Jane Foster, conosciuta anche come Mighty Thor.

Ecco di seguito i contenuti del pacchetto:

Skin Thor figlio di Odino

Dorso decorativo Mantello di Thor: realizzato con i migliori tessuti di Asgard

Piccone Stormbreaker: forgiato da Uru a Nidavellir, è capace di evocare il Bifrost

Deltaplano Volo di Stormbreaker: con il potere del Bifrost, prendi lo Stormbreaker e plana nel cielo

Emote Giù il martello: utilizzabile solo da Thor figlio di Odino, Possente Thor, Thor e Captain America

Skin Possente Thor (Jane Foster)

Dorso decorativo Mantello della possente Thor: un mantello classico per un nuovo Thor

Piccone Mjolnir ricostruito: ricomposto dal potere del fulmine per la sua nuova proprietaria

Deltaplano Volo di Mjolnir: con il potere del fulmine, impugna Mjolnir e plana nel cielo

Schermata di caricamento Dei del Tuono

Tutti questi contenuti possono essere vostri al prezzo di 2.500 V-Buck e, almeno per il momento, non sembra esservi alcun modo per acquistare singolarmente le skin e gli oggetti inclusi nel pacchetto.

Prima che scappiate ad acquistare il bundle, vi ricordiamo che l'atteso crossover Fortnite x Dragon Ball potrebbe arrivare a breve.