Fortnite: arrivano anche le skin di Lex Luthor e del Batman che ride?

Nel corso delle ultime ore sono arrivate delle ottime notizie per tutti i fan dei fumetti DC Comics che sono soliti giocare a Fortnite Capitolo 2, poiché la Stagione 7 potrebbe accogliere presto due personaggi molto apprezzati dal pubblico.

Parliamo nello specifico del malvagio Lex Luthor e del particolarissimo The Batman Who Laughs, ovvero la versione del Cavaliere Oscuro proveniente dalla Terra-22 e facente parte del Dark Multiverse. Entrambi i personaggi fanno una rapida comparsata nel sesto ed ultimo numero di Fortnite X Batman Punto Zero e non è da escludere che l'ormai consolidato rapporto tra DC Comics ed Epic Games possa andare anche oltre la pubblicazione del numero 6, permettendo così l'arrivo delle due skin nel negozio oggetti prima della fine dell'estate. Dopotutto qualsiasi personaggio avvistato sulle pagine del fumetto è arrivato nel negozio in game e sembra quasi impossibile che l'introduzione di due personaggi così importanti sia avvenuta per puro caso.

In ogni caso non vi sono ancora riferimenti ai due personaggi tra i file di gioco ed è probabile che per il loro arrivo si debba aspettare un po', magari la pubblicazione del volume unico di Fortnite X Batman Punto Zero prevista per il prossimo settembre 2021.