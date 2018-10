Fortnite: arrivano i tornei, ecco i dettagli e le ricompense

La nuova feature di Fortnite è stata aggiunta nell'aggiornamento 6.10, e ha finalmente permesso l'introduzione di tornei in-game per i giocatori (su qualsiasi piattaforma) di ogni regione.

Gli obiettivi che i giocatori devono raggiungere per guadagnare punti sono simili a quelli delle competizioni ufficiali di Fortnite. Più avversari uccidete (e quindi più in alto nella classifica vi piazzate) più punti guadagnerete.

Come abbiamo visto, ci saranno diversi tornei in-game aperti a tutti i giocatori. Per il momento, il torneo Alpha e il Friday Night Fortnite sono i principali tornei che si svolgeranno questa settimana. Se durante una sessione di un evento si ottiene una prestazione eccezionale, verrà assegnata una pin esclusiva.

La spilla è un simbolo che i giocatori guadagnano per avere portato a casa una grande prestazione in un evento di Fortnite in-game. I giocatori guadagnano pin diversi per diversi tornei. Epic Games ha detto che queste reward saranno utilizzate in relazione alle qualifiche dei giocatori nei i futuri tornei in-game competitivi. Un giocatore può guadagnare una “spilla” se raggiunge un certo numero di punti in una singola sessione evento. Per l'Alpha Tournament, ad esempio, ogni giorno è rappresentato da una sessione di tre ore.

I giocatori possono guadagnare punti per ogni partita raggiungendo gli obiettivi. Tutti valgono un punto ciascuno, e finora ne sono previsti sei per partita. In questo momento, sembra che gli obiettivi di ogni torneo varino se si tratta di tornei Solo, Duo o Squadre. Anche il numero di punti necessari per sbloccare una pin varia: Solo (venti punti), Duo (venticinque) e Squadre (venti).