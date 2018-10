Fortnite: arrivano le Trappole Congelanti, nuove skin e il Martello del Capo Slitta

Fortnite è attualmente in manutenzione, i server torneranno online solamente in tarda mattinata tuttavia Epic Games ha approfittato dell'occasione per rivelare i contenuti dell'aggiornamento 6.01, disponibile da oggi.

Trappola Congelante (Battaglia Reale)

Non farti congelare i piedi! Congela i tuoi nemici e fuggi via scivolando.

Opzioni personalizzate Parco Giochi (Battaglia Reale)

Sono state aggiunte altre opzioni perché tu possa divertirti un po'. Modifica la salute iniziale, la gravità e molto altro ancora!

Martello del Capo Slitta (Salva il Mondo)

Sbatti gli Abietti a terra con questa nuova arma.

Il nuovo Content Update di Fortnite include le Trappole Congelanti, nuove opzioni di personalizzazione per il Parco Giochi e il Martello del Capo Slitta, quest'ultimo disponibile solo in modalità Salva il Mondo. Debuttano oggi anche nel negozio anche due nuove skin, ovvero Fato e Testa di Pomodoro, acquistabile in due diverse varianti. Nessuna comunicazione riguardo la modalità a tempo limitato Domina la Discoteca, apparentemente non prevista per questa settimana.