Fortnite, arrivano i YouTube Drop: ricompense gratuite per gli spettatori!

Epic Games ha stretto una partnership con YouTube per il lancio di una nuova funzionalità che renderà i fan di Fortnite decisamente felici: i Drop! Si tratta, sostanzialmente, di ricompense gratuite che possono essere ottenute semplicemente guardando contenuti video selezionati inerenti al battle royale. Scopriamo assieme come funziona.

Per poter ricevere le ricompense, innanzitutto, è indispensabile collegare tra loro l'account Epic Games che utilizzate per accedere a Fortnite e l'account YouTube personale. Per farlo, segui questa procedura:

Accedi a YouTube usando un browser desktop; Apri Account e seleziona Impostazioni; Alla sezione "Account collegati", seleziona il tuo account Epic Games (se non hai già un account Epic Games, creane uno e inizia al Passaggio 2); Fai clic o tocca Connetti; Accedi al tuo account Epic Games.

Segnaliamo che la funzione di collegamento tra gli account potrebbe non essere ancora disponibile, ma Epic Games ha assicurato che verrà attivata entro le prossime 24 ore.

Una volta collegati, non dovrete far altro che guardare le trasmissioni selezionate. La prima sarà rappresentata dal Game Jam Hollywood, che inizierà alle ore 18:30 del 25 luglio. Durante la diretta sedici dei migliori creatori della community si riuniranno per fare squadra e creare giochi inediti in modalità Creativa per la finale della Fortnite World Cup. Anche le finali della Coppa del Mondo permetteranno di ottenere drop. Ecco il calendario completo delle trasmissioni previste:

25/07 - Prima di Game Jam Hollywood.

26/07 - Finali Fortnite World Cup, trasmissione in diretta, primo giorno.

27/07 - Finali Fortnite World Cup, trasmissione in diretta, secondo giorno.

28/07 - Finali Fortnite World Cup, trasmissione in diretta, terzo giorno.

Per ricevere i drop, ti basterà guardare 20 minuti di Game Jam Hollywood o delle trasmissioni della World Cup. Queste le ricompense previste:

25/07 - Spray Game Jam

26/07 - Spray Game Jam

27/07 - Spray World Cup

28/07 - Copertura Linea rossa

In cima alla notizia potete guardare il trailer di Game Jam Hollywood, mentre in calce trovate un'anteprima delle ricompense e il player attraverso il quale potrete seguire le trasmissioni in questione. In futuro si svolgeranno altre iniziative del genere, che metteranno in palio ulteriori ricompense!