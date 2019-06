Fortnite: stanno per arrivare il nuovo Revolver e la Skin Drift a pagamento?

Che i data miner siano praticamente sempre al lavoro per scoprire tutti gli ultimi segreti e le anticipazioni di Fortnite, è cosa praticamente nota a tutti. Sembra che nelle ultime ore, "i soliti noti" abbiano scoperto un paio di cose davvero interessanti.

Innanzitutto sembra sia in arrivo una nuova versione del revolver, mostrato sia nella versione Epica che Leggendaria, in un post di Twitter che trovate in calce alla news. La descrizione recita: "Arma secondaria veloce e precisa, con buon danno ma capienza ridotta".

Ecco le statistiche per le rarità Epica/Leggendaria:

Danno: 63/66

Cadenza di fuoco: 1.5 al secondo

Dimensioni caricatore: 6

Tempo di ricarica: 1.9/1.8

Sembra inoltre che, al contrario delle altre pistole, il nuovo revolver avrà bisogno di proiettili medi al posto di quelli leggeri.

Ma c'è un'altra novità che sta facendo discutere la community: pare che sia in arrivo una nuova versione della Skin Drift, a pagamento nel negozio di gioco. Si tratta di una delle skin esclusive contenute nel Pass Battaglia, che finora non erano mai state messe in vendita nello shop, proprio in quanto contenuti esclusivi, appunto.

I data miner l'avevano scovata nel codice di gioco, scambiandola per un aggiornamento di quella già esistente, mentre invece Epic Games ha recentemente confermato che si tratta di una nuova skin, che sarà in vendita al prezzo di 1500 V-Bucks, cosa che ha fatto infuriare la community.

Vedremo come andrà a finire. Non è l'unica polemica che si sta scatenando su Fortnite in questi giorni, visto che la Wonder Skin di Honor è in vendita sul mercato nero.

Le ultime novità dell'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi invece, le trovate sul nostro sito.