Fortnite: sta per arrivare la skin di John Cena?

Fortnite non è più un semplice videogioco ma un vero e proprio universo in continua espansione, una piattaforma aperta alle collaborazioni e la prossima novità in tal senso potrebbe essere la collaborazione con il wrestler e attore John Cena.

Lo stesso Cena ha pubblicato una strana foto su Instagram che sembra suggerire una possibile apparizione nel Battle Royale di Epic Games ma si tratta solamente di una ipotesi dal momento che la star non ha dichiarato nulla, limitandosi a pubblicare l'immagine che ha ovviamente subito dato adito ad una serie di rumor e speculazioni.

Una comparsa di John Cena in Fortnite non sarebbe del tutto fuori luogo e del resto altri ex wrestler come The Rock sono già apparsi in Fortnite. C'è anche l'ipotesi che l'atleta di Boston possa in realtà fare la sua apparizione non come John Cena ma come Peacemaker, personaggio DC protagonista della serie targata HBO, parte del DC Extended Universe.

Epic Games e DC hanno dimostrato di avere un buon rapporto come testimoniano le collaborazioni con Batman, Harley Quinn e altri personaggi della compagnia, non è escluso che anche Peacemaker (e quindi indirettamente, John Cena) possa debuttare nel gioco. Per il momento tutto tace, ne sapremo di più (forse) nelle prossime settimane.