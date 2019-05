Fortnite: sono arrivati nuovi stili per le skin Maverick, Fishstick e Shade

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale sono stati aggiunti in maniera silenziosa anche delle opzioni per la personalizzazione aggiuntive per alcune delle vecchie skin apparse nel negozio oggetti.

In particolare troviamo uno stile alternativo per il bizzarro costume Fishstick che vi permetterà di indossare un visore per la realtà virtuale e ben 2 aspetti aggiuntivi per Maverick e Shade. Entrambe le skin hanno ricevuto una colorazione aggiuntiva e la possibilità di applicare un casco da motociclista al nuovo stile. Non è certo la prima volta che Epic Games introduce modifiche a vecchi costumi, dimostrando che il team di sviluppo non lavora solo alle prossime skin ma punta anche a migliorare e modificare quelle già apparse sul negozio in passato. Va ovviamente precisato che chiunque possieda una delle tre skin citate sopra non dovrà sborsare un solo centesimo per poter applicare i nuovi stili alternativi, che sono già disponibili nell'armadietto.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il ritorno dei tre costumi sul negozio oggetti, in modo da permettere agli utenti che apprezzano i nuovi stili di procedere all'acquisto. A proposito di novità, sapevate che con il prossimo aggiornamento potrebbe arrivare la Mitraglietta a Raffica in Fortnite? Pare inoltre che i draghi stiano per invadere Picco Polare.