Fortnite, è arrivato Fondazione: come sbloccare The Rock, gli stili e tutti gli oggetti

Non solo la collaborazione con Silk Sonic, Epic Games ha anche annunciato che da quest'oggi è possibile sbloccare Fondazione nell'ambito del Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite! Scopriamo assieme come ottenere la skin di The Rock, i suoi stili, l'emote e gli altri oggetti del set I Sette.

Per ottenere tutti gli oggetti di Fondazione dovete completare due intere pagine di incarichi, disponibili solo per i possessori del Pass Battaglia. Tutte le sfide saranno disponibili nella pagina "Incarichi" fino alla fine della Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 19 marzo. Ecco a voi tutti gli incarichi!

Pagina 1 degli Incarichi di Fondazione

Visita Monumento Magnificente, un avamposto dei Sette e il Santuario. Sblocca il costume di Fondazione ;

; Colpisci un avversario con un fucile di precisione mentre sei in posizione accovacciata. Sblocca il dorso decorativo Mantello di Fondazione ;

; Infliggi 100 danni da mischia agli avversari. Sblocca il piccone Spuntone plasmatico di Fondazione ;

; Esamina 3 forzieri o scatole di munizioni a Caverna Celata. Sblocca l'emoticon La fortuna di Fondazione ;

; Usa 4 Pozioni Scudo in una partita singola. Sblocca lo spray Fondazione vera ;

; Ingaggia un personaggio e viaggiate 1000 metri insieme. Sblocca la copertura di Fondazione.

N.B. Possono essere completati in qualsiasi ordine. Completando tutti gli incarichi a pagina 1, sbloccherai la pagina 2 degli Incarichi di Fondazione.



Pagina 2 degli Incarichi di Fondazione



Aiuta con un assist l'eliminazione di Gunnar. Sblocca l' emote Attiva/disattiva visore tattico e lo stile Giù la maschera del costume di Fondazione ;

e lo ; Infliggi 500 danni per colpi alla testa ai giocatori con armi comuni o non comuni. Sblocca il visore di Fondazione Élite di combattimento ;

; Infliggi 1000 danni agli avversari dall'alto con fucili pesanti o mitragliette. Sblocca il visore Tattico di Fondazione ;

; Atterra a un avamposto dei Sette, quindi finisci tra i migliori 10. Sblocca il deltaplano L'ala razzo.

N.B. Possono essere completati in qualsiasi ordine.

Completando tutti (ma proprio tutti!) gli incarichi di Fondazione sbloccherete inoltre lo stile da Combattimento del costume e del dorso decorativo, lo stile Fiamma del piccone Spuntone plasmatico e il visore Definitivo. Potete ammirare tutti gli oggetti di Fondazione in anteprima dirigendovi nella galleria in calce a questa notizia. Buona fortuna con gli incarichi!