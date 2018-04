Fortnite arriverà anche in Cina a partire dalla prossima settimana

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Epic Games ha confermato che Fortnite debutterà in Cina. L'immagine condivisa mostra il passaporto di Jonsey (uno dei personaggi protagonisti del gioco) con riportata la data del 23 aprile e la didascalia "Prossima destinazione, Cina!"

Sembra tutto pronto quindi per il debutto di Fortnite sul mercato asiatico, che dovrebbe avvenire la prossima settimana e più precisamente lunedì 23 aprile, se le informazioni riportate sono state elaborate correttamente.

Non è chiaro al momento se Epic pubblicherà Fortnite in autonomia oppure se si affiderà al supporto di una compagnia o di un publisher locale, come accaduto nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, pubblicato da Tencent in Asia, società che, ironia della sorte, possiede il 40% delle quote del capitale di Epic Games. Che Tencent sia destinata quindi a diventare il publisher di Fortnite in Cina? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore.

Per Epic il debutto di Fortnite in Cina è un segnale decisamente positivo, dopo aver riscosso un enorme successo in Europa e Nord America il gioco si prepara ora a conquistare anche i territori asiatici.