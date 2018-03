Fortnite arriverà su Nintendo Switch durante l'estate?

Riprendono quota i rumor su Fortnite per Switch : a febbraio, l'insider Marcus Sellars ha rivelato che il gioco arriverà sulla console della casa di Kyoto durante l'estate, insieme al non ancora annunciato

Relativamente a Diablo 3 Switch, Blizzard ha smentito di essere al lavoro su un porting ma l'indiscrezione è invece stata confermata da una fonte di Eurogamer.net molto vicina al progetto. Più complessa la situazione di Fortnite, al momento Epic Games non si è pronunciata a riguardo ma il sito Fortnite Insider conferma che il gioco è in fase di sviluppo anche per Switch e vedrà la luce durante il periodo estivo, presumibilmente ad agosto o settembre.

Fortnite è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi mesi, ad oggi il più seguito in assoluto su Twitch, superando anche il popolarissimo PlayerUnknown's Battlegrounds. Con l'avvio della Season 3, molti giocatori sono tornati su Fortnite e altri hanno iniziato a scoprire il titolo Epic. Ricordiamo che per gli abbonati Twitch Prime potranno ottenere oggetti gratis per Fortnite solo per un periodo limitato, approfittatene dunque prima che sia troppo tardi.