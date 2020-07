Fortnite: in arrivo il balletto Renegade da TikTok!

Il balletto Renegade, molto popolare su TikTok, sta per arrivare su Fortnite, almeno secondo un leak. A inizio anno Epic Games ha lanciato un contest chiedendo proprio agli utenti del popolare social network di creare una nuova emote per Fortnite.

L'emote in questione, denominata Renegade, sarà messa in vendita nel negozio sabato 18 luglio stando a quanto riportato dal leaker HYPEX, non è chiaro però se Renegade sia effettivamente il vincitore del contest oppure. Quanto costerà il balletto? Indicativamente tra i 500 e gli 800 V-Buck (tra i 5 e gli 8 euro), anche se non ci sono indicazioni precise in merito.

La prossima settimana invece le auto dovrebbero arrivare in Fortnite portando in dote enormi cambiamenti per la mappa, sempre secondo i leaker e dataminer più attivi. Attualmente il team di Fortnite è in vacanza e dovrebbe riprendere le sue attività a breve, possiamo dunque aspettarci tante novità nelle prossime settimane, con i mesi di luglio e agosto che porteranno in dote skin, emote e altri contenuti per il Battle Royale.