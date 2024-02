Fortnite: in arrivo i controller ufficiali, c'è anche quello di Bananita

Epic Games e PowerA hanno stipulato un accordo per la produzione di accessori e periferiche a tema Fortnite, alcune delle quali sono arrivate oggi nei negozi di alcuni paesi.

PowerA Enhanced Wireless Switch Controller è il pad senza fili il cui design è ispirato a Bananita, il celebre personaggio del battle royale: non a caso, la periferica è tutta gialla e fra i tasti principali ci sono gli occhi e la bocca della banana antropomorfa. Il questo caso il prezzo di vendita è pari a 65 dollari e nella confezione è incluso anche un piccone del valore di 800 V-Bucks.

C'è poi il PowerA Advantage Wired Controller di Midas, un controller cablato compatibile con PC e Xbox che riprende il colori del personaggio di fortnite, ossia il nero e l'oro. Il prezzo di questo controller è di soli 40 dollari e nel pacchetto è incluso anche un piccone da 800 V-Bucks.

Ad affiancare queste due periferiche troviamo anche gli accessori ufficiali. Uno di questi è la custodia per Switch a tema Bananita, venduta a 23 dollari con tanto di emote da 800 V-Bucks. A chiudere il cerchio troviamo le cuffiette in-ear di Fortnite a 20 dollari, il cui design si rifà sempre al buffo personaggio giallo e include nella confezione un'emote da 500 V-Bucks.

Questi oggetti sono disponibili da oggi nel mercato americano, ma non sappiamo se e quando approderanno in Europa e, soprattutto, quali saranno i loro prezzo in euro.

