Fortnite: in arrivo crossover con Devil May Cry e Avatar? Parla Shpeshal Nick

Nel frattempo che si parla di nuove modalità in arrivo per Fortnite Rocket Racing, il noto insider Nick Baker, alias Shpeshal Nick, potrebbe aver anticipato l'arrivo dei prossimi crossover all'interno di Fortnite nel corso dell'ultima edizione dell'XboxEra Podcast.

Stando a quanto avrebbe appreso dalle sue fonti, il celebre battle royale di Epic Games dovrebbe offrire in futuro collaborazioni con celebri brand quali Devil May Cry e Avatar: nel caso della serie Capcom, al momento Shpeshal Nick non ha certezze su quali personaggi dovrebbero arrivare all'interno di Fortnite, sebbene si dice piuttosto sicuro che il protagonista principale, Dante, sarà della partita. Per quanto riguarda Avatar, il leaker anticipa l'arrivo di una skin dedicata a Jake Sully, il personaggio principale della serie cinematografica.

Per il momento le informazioni rivelate da Baker vanno prese con il beneficio del dubbio, tuttavia come ricorda il leaker iFireMonkey su Twitter/X già in precedenza si è parlato di un probabile crossover tra Fortnite e Devil May Cry, considerata la presenza di una particolare dettaglio su una schermata di caricamento di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 che sembra richiamare proprio lo stesso Dante nella sua versione vista in Devil May Cry 3 Dante's Awakening.

In attesa dunque di conferme o smentite ufficiali, ricordiamo che in Fortnite e Rocket League sono partiti i ban per chi usa Cronus Max e altri dispositivi analoghi.