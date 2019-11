Fortnite: in arrivo eventi e sconti per il Black Friday 2019?

Il codice sorgente dell'aggiornamento 11.11 di Fortnite Battle Royale nasconde alcuni riferimenti al Black Friday 2019: che Epic Games si stia preparando a scontare alcuni bundle e pacchetti del gioco? L'ipotesi è certamente molto probabile.

Alcune stringhe di codice riportano le parole "discount", "sale" e "black friday 2019", tre termini che non lasciano spazio a molti dubbi riguardo l'intenzione di lanciare delle promozioni per il Black Friday, che si terrà venerdì 29 novembre, il giorno successo alla Festa del Ringraziamento.

Al momento Epic Games non ha comunicato dettagli in via ufficiale e non è chiaro se le promozioni riguarderanno solamente skin e oggetti cosmetici o se anche Salva il Mondo godrà di un taglio di prezzo... o magari se diventerà Free to Play, come promesso ormai da molte settimane.

Altri file parlano invece di un evento crossover Fortnite x Battle Breakers, nuovo gioco targato Epic Games lanciato oggi su PC Windows, iOS e Android, scaricabile come free to play da App Store, Epic Games Store e Google Play Store.

Lo sapevate? Nei giorni scorsi Epic ha portato in tribunale un tester di Fortnite accusandolo di aver leakato in anticipo alcuni contenuti del Capitolo 2 e chiedendo un risarcimento danni pari a 85.000 dollari. La vicenda si chiuderà nei prossimi giorni con la sentenza del tribunale di Montreal.