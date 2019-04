Fortnite: in arrivo i Fidget Spinner, svelata la posizione di tutti i Furgoni di Riavvio

Il leaker Lucas7yoshi ha svelato il probabile arrivo di un nuovo oggetto in Fortnite, ovvero i Fidget Spinner, gadget molto popolare tra il 2017 e il 2018, finito poi rapidamente nel dimenticatoio...

Secondo quanto riportato dal leaker, riferimenti ai "Fidget Spinner" sono presenti nel codice sorgente di Fortnite 8.30, aggiornamento distribuito la scorsa settimana e che sembra confermare in qualche modo l'imminente arrivo di questo contenuti, che potrebbe fare il suo debutto nel corso della Stagione 8 o magari durante la Season 9 in partenza a inizio maggio. Altra ipotesi è che il termine "Fidget Spinner" sia in realtà stato usato come nome di fantasia per ostacolare il lavoro dei dataminer e nascondere così i veri nomi di altri oggetti come veicoli, armi o modalità effettivamente in arrivo.

Fortnite: Posizione dei Furgoni di Riavvio

Altra notizia interessante riguarda i nuovi Furgoni di Riavvio, introdotti con la patch 8.30 di Fortnite: il sito Fortnite Intel ha diffuso una mappa che mostra i punti di interesse per trovare i Reboot Van, gli speciali furgoni che permettono di tornare in partita dopo un'eliminazione.

Trovare i Furgoni di Riavvio non è sempre semplice ma questa mappa permette di avere la situazione sempre sotto controllo con l'esatta posizione di questi veicoli nelle modalità a Squadre e in Coppia.