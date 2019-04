Fortnite: in arrivo la modalità 1vs1? Come funzionerebbe?

Una delle chiavi del successo di Fortnite è che c'è sempre qualcosa di nuovo da fare, e i continui aggiornamenti da parte di Epic Games aumentano di molto la longevità del gioco. Ecco che dunque potrebbe essere in arrivo una nuova modalità per continuare a tenere i giocatori interessati.

Si tratta della modalità 1vs1, che per la verità era già stata in parte svelata durante una sessione di domande e risposte su Reddit da un impiegato di Epic, ma che ora è prepotentemente tornata tra i trending topic della board, segno che forse qualcosa si stia muovendo in tal senso.

Ma come potrebbe funzionare una variante del genere? Innanzitutto ci sarebbe bisogno di una mappa più piccola, altrimenti c'è il rischio che i giocatori si disperdano troppo e ci mettano fin troppo tempo a trovarsi. In molti scommettono dunque su versioni ridotte delle mappe attuali, come ad esempio una delle Tilted Towers, o metà di Pleasant Park. Altri puntano invece su The Block, che non è un gran posto per atterrare nella Battaglia Reale, ma che nell'uno contro uno potrebbe rivelarsi utile.

Devono poi esserci delle limitazioni anche per quanto riguarda le armi e i materiali. Insomma ci sono diverse cose da prendere in considerazione per avere una battaglia davvero bilanciata, ma se la modalità dovesse prendere piede si possono poi ipotizzare per il futuro altre varianti, come 2vs2 o 4vs4, e siamo sicuri che in molti vorrebbero vedere battaglie del genere tra i loro streamer preferiti. Che Epic ci stia già pensando?

Nel frattempo godiamoci l'aggiornamento 8.50 di Fortnite che sta per arrivare, e porterà con sé l'attesissimo evento crossover Fortnite x Avengers!