Fortnite, in arrivo una modalità RPG? Leak rievocano la Modalità Creativa 2.0

Mentre Superman si aggira nei cieli di Fortnite, dietro le quinte della celebre Battaglia Reale potrebbe star muovendosi qualcosa di estremamente interessante.

A suggerirlo, è un avvistamento realizzato dai sempre attivissimi dataminer legati al free to play di Epic Games. Questi ultimi hanno infatti di recente segnalato la comparsa nei file di gioco di alcune immagini alquanto insolite. Disponibile in allegato ai Tweet che trovate in calce a questa news, gli scatti offrono uno stile estetico leggermente differente da quello che caratterizza tradizionalmente Fortnite: Battaglia Reale. Inoltre, nel giro di pochissimo tempo, le due immagini sono state rimosse, scomparendo così dal DNA del titolo.

Tali circostanze hanno portato la community a rievocare alcune dichiarazioni emerse in occasione del contenzioso legale tra Epic Games ed Apple. Durante il processo, alcuni documenti e dichiarazioni avevano infatti suggerito il possibile arrivo di una modalità sandbox esplorativa per Fortnite. Quest'ultima avrebbe completamente rivoluzionato la Modalità Creativa, trasformandola in una sorta di esperienza RPG.



Che tali immagini siano un primo indizio di un effettivo piano in tal senso? Al momento, purtroppo, non vi è modo di esserne certi, ma la prospettiva risulta sicuramente interessante. Non resta che attendere eventuali comunicazioni in merito da parte di Epic Games!