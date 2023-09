Fortnite: è in arrivo una modalità survival open world in stile Minecraft?

Ormai da tempo si vocifera di un grosso cambiamento in arrivo per Fortnite, qualcosa di così importante da rivoluzionare il free to play firmato Epic Games. Grazie ad un annuncio di lavoro, potrebbero essere emersi alcuni dettagli in merito a questa modalità.

Sembrerebbe infatti che il team di sviluppo sia alla ricerca di un programmatore che possa occuparsi dell'interfaccia utente delle future componenti che andranno ad aggiungersi all'universo di Fortnite. Nell'annuncio si fa chiaramente riferimento ad un'esperienza survival open world con supporto al crafting. In sostanza, leggendo l'annuncio emerge che Epic Games voglia aggiungere a Fortnite una modalità che, a grandi linee, potrebbe proporre uno stile di gioco molto simile a quello di Minecraft.

Non è chiaro se i lavori sul progetto siano in una fase avanzata, poiché la ricerca di una figura di questo tipo non fornisce indicazioni specifiche. In ogni caso è improbabile che questa novità verrà pubblicata in concomitanza con l'uscita del Capitolo 5, che secondo gli insider dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine del 2023.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4.