Fortnite: sono in arrivo nuovi Visitatori nella Stagione 11?

Come avrete sicuramente notato nel corso dell'ultimo fine settimana, Fortnite Battaglia Reale si è aggiornato con un nuovo set di sfide utili allo sblocco della "versione 2.0" del Visitatore, misteriosa figura che potrebbe avere un ruolo da protagonista nella Stagione 11.

Nella descrizione del nuovo costume e in quella del vecchio Visitatore, aggiornata proprio in occasione del debutto del suo amico corpulento, si parla de "I Sette". Di questo gruppo di Visitatori non farebbero parte solo i due personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere, ma anche altri cinque eroi appartenenti a dimensioni diverse. Stando alle ipotesi di alcuni appassionati, il primo Visitatore faceva parte della dimensione in cui la meteora ha distrutto Magazzino Muffito e il secondo di quella in cui la meteora è sospesa in cielo. Non è quindi da escludere che nella Stagione 11 del battle royale possa essere esplorata una terza dimensione completamente diversa, magari coinvolgendo la possibile nuova mappa di Fortnite, i cui riferimenti sono stati trovati negli ultimi giorni dai dataminer.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul futuro del titolo, vi ricordiamo che in alcuni paesi è stato avvistato un nuovo pacchetto celebrativo PS Plus di Fortnite, contenente un piccone, una copertura e altri oggetti per il vostro armadietto.