Fortnite: in arrivo un nuovo crossover con Five Nights at Freddy's?

Sin dal lancio avvenuto nel 2017, Fortnite ha collezionato una serie di collaborazioni con franchise dell'industria dell'intrattenimento come mai si era visto in precedenza nel settore del gaming.

Dopo averci deliziati con le partnership a tema The Walking Dead, Halo, The Mandalorian e God of War nei tempi più recenti, sembra che Epic Games si stia preparando a dare vita ad un ulteriore crossover, questa volta con il franchise videoludico di Five Nights at Freddy's.

Questo, almeno, è quanto viene sostenuto dal leaker e dataminer HYPEX, che scavando tra i file nascosti all'interno del gioco, ha scoperto l'esistenza di una skin nascosta dal nome "FrenchFry". Stando alle ipotesi di HYPEX, il nome in codice corrisponderebbe a Freddy Fazbear di Five Nights at Freddy's. Solitamente le iniziali di ogni parola degli item nascosti in Fortnite nascondo dei riferimenti a dei personaggi noti: un facile esempio è offerto da "TourBus" che ha anticipato l'arrivo della skin dello streamer Tyler Blevin, in arte Ninja.

Ad alimentare concretamente i sospetti, il dataminer ha individuato sette file audio che sembrano perfettamente corrispondere ai rumori dei passi di Foxy di Five Night at Freddy's.

Vi consigliamo in ogni caso di prendere la notizia con le dovute cautele, ed attendere che sia Epic Games a confermare o eventualmente smentire quanto dichiarato da HYPEX.