Su Fortnite è in arrivo il nuovo Fucile a Pompa in versione Epica e Leggendaria

Una delle armi "storiche" di Fortnite, il Fucile a Pompa, presente nella modalità Battle Royale fin dal day one, sta per ricevere un importante aggiornamento, e tornerà quindi in due nuove varianti: epica e leggendaria. ì

Lo ha annunciato la stessa Epic Games cogliendo un po' di sorpresa i giocatori, visto che si tratta di una delle poche cose che i soliti data miner non erano riusciti a scovare nel codice di gioco. Dopo i tre aggiornamenti della patch 9.30 di Fortnite dunque, la nuova arma sembra essere la caratteristica principale dell'imminente aggiornamento 9.40 di Fortnite.

Come si può intuire dalla descrizione dell'arma, si tratta di una semplice versione aggiornata del fucile a pompa, la cui versione epica era già esistente, mentre la nuova versione leggendaria promette di essere un miglioramento ancora più significativo.

Stando all'immagine diffusa, lo shotgun subirà anche un piccolo redesign, oltre che un miglioramento nelle statistiche. Potete vedere l'immagine in calce alla news. L'introduzione dell'arma potrebbe essere un tentativo di Epic Games di contrastare il calo di visualizzazioni negli stream di Fortnite. Come vi abbiamo raccontato ieri infatti, sembra che i battle royale in generale stiano perdendo appeal su Twitch e sulle altre piattaforme.

Che ne pensate? Siete contenti dell'aggiornamento della storica arma, o non siete i tipi da combattimento ravvicinato?