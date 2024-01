Fortnite: in arrivo l'open world non LEGO? Epic ci sta lavorando ancora per un leaker

Negli scorsi mesi si sono diffusi rumor su una modalità open world survival per Fortnite che finora non si è mai concretizzata. LEGO Fortnite ha un'impostazione a mondo aperto, tuttavia Epic Games starebbe ancora lavorando a un'opzione analoga per il gioco principale secondo il leaker JorgeMost.

Secondo JorgeMost, da sempre molto attivo su tutto ciò che riguarda il mondo di Fortnite, la modalità open world in sviluppo avrebbe come nome in codice Arnold e non avrebbe nulla a che fare con LEGO Fortnite. Dovrebbe inoltre essere piuttosto sostanziosa e con numerosi contenuti tra cui Boss Fight, fauna selvatica, scenari dinamici e una lobby esclusiva. Ancora, dovrebbe essere possibile guidare veicoli di varia natura, mentre attraverso gli scenari si potrebbero numerosi NPC minori e negozianti dai quali acquistare nuove risorse.

JorgeMost ha condiviso anche gli screen relativi a righe di codice collegate alla modalità open world survival per Fortnite come prova della sua esistenza. Ad oggi, comunque, Epic Games non ha ancora fornito annunci ufficiali in merito ai lavori su questa importante novità, e resta dunque da capire se effettivamente verrà distribuita nel prossimo futuro.

Vi piacerebbe una svolta open world per il celebre Battle Royale? Nel frattempo, restando sempre in ambito rumor, sembra che Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi sia in arrivo su Fortnite almeno stando a quanto rivelato da Spheshal Nick.