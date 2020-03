Fortnite: è in arrivo la patch 12.30, svelati gli orari della manutenzione

Puntuale come ogni settimana, Epic Games ha fatto sapere a tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 che i server andranno offline per qualche ora nel corso della giornata di domani per permettere al team di pubblicare l'aggiornamento alla versione 12.30.

Per nostra fortuna, anche questa settimana l'orario della manutenzione sembra essere favorevole ai giocatori italiani, dal momento che i server verranno spenti alle 8:00 del mattino di domani, 31 marzo 2020. Al solito non sono stati diffusi dettagli sulla durata della manutenzione, ma siamo sicuri che la sua durata non sarà maggiore di un paio d'ore e che sarà possibile iniziare a scaricare il nuovo aggiornamento prima che il gioco ritorni a funzionare normalmente. Nessun dettaglio è stato pubblicato nemmeno sui contenuti in arrivo nel gioco e dovremo attendere che i dataminer si mettano al lavoro al momento della pubblicazione della patch per scoprire tutte le novità disponibili da domani e quelle in arrivo nel corso dei prossimi giorni, tra le quali dovremmo trovare anche l'attesissima skin di Deadpool.

In attesa di scoprire quali sorprese hanno in serbo per noi gli sviluppatori del battle royale, vi ricordiamo che di recente sono stati scoperti due nuovi glitch per ottenere facilmente una Vittoria Reale in Fortnite.