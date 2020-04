Fortnite: è in arrivo la patch 1250, ecco quando andranno offline i server

Anche questa settimana arriverà un nuovo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale e, stando a quanto appena annunciato da Epic Games sui canali social ufficiali, il battle royale giungerà alla versione 12.50 nel corso delle prossime ore.

Alle ore 8:00 di oggi, 29 aprile 2020, i server del gioco verranno temporaneamente spenti e non sarà più possibile avviare il titolo fino alla pubblicazione dei nuovi file di gioco. Al solito non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata della fase di manutenzione, ma siamo sicuri che i server non resteranno offline per più di un paio d'ore e che la patch verrà pubblicata poco prima che tutto torni a funzionare correttamente.

Non si ha alcuna informazione anche sui contenuti dell'aggiornamento, anche se questa volta gli sviluppatori hanno inserito nel solito post informativo la seguente frase:

"L'Agenzia sta per distribuire un nuovo aggiornamento".

Non è quindi da escludere che tra le novità in arrivo nel gioco possa esserci qualcosa a tema Spettri e Ombre e, perché no, potremmo finalmente scoprire qualcosa in più sul misterioso Mida.

In attesa che i dataminer ci svelino nuovi dettagli sui prossimi contenuti, vi ricordiamo che Epic Games ha appena lanciato il Fortnite Spray Contest.