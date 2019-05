Fortnite: in arrivo una patch per i problemi delle Cure della Modalità Creativa?

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, Epic Games potrebbe risolvere presto alcuni bug di Fortnite Battle Royale e Fortnite Modalità Creativa, tra cui le cure e la loro divisione.

Il problema delle cure al momento impedisce di suddividerle correttamente per farle utilizzare a tutti i membri della squadra, questo bug sembra essere noto ed Epic Games è già al lavoro per risolverlo, una correzione potrebbe arrivare già questa settimana come parte dell'aggiornamento 9.20.

Gli sviluppatori sembrano essere al corrente anche di un problema della Modalità Creativa legato all'input del controller, spesso e volentieri non interpretato correttamente dal sistema, in particolar modo nei momenti più concitati dell'azione. Anche questo bug verrà risolto molto presto.

Al momento siamo in attesa di scoprire quando Epic Games pubblicherà la nuova patch di Fortnite, nel frattempo segnaliamo come sia possibile ottenere 125 V-Buck gratis in modalità Salva il Mondo semplicemente completando le sfide correnti.