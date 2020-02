Fortnite: in arrivo i Server per i Test Pubblici con la Stagione 2?

Sulla scorta di un'indiscrezione raccolta e condivisa online dal pro player Benjamin "benjyfishy" Fish, i programmatori di Epic Games starebbero lavorando per introdurre i Server per i Test Pubblici nel corso della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, la cui apertura è attesa per il 20 febbraio.

Prima di accedere a una partita multiplayer, il giocatore professionista di Fortnite Battaglia Reale ha infatti notato la comparsa per brevi attimi di una nuova scheda all'interno dell'Epic Games Launcher chiamata "FortnitePublicTest".

Dall'apertura della nuova fase che ha dato ufficialmente inizio al Capitolo 2 con l'esplosione del buco nero di Fortnite che ha inghiottito la precedente mappa del battle royale di Epic, gli sviluppatori statunitensi non hanno pubblicato delle note esaustive per descrivere gli interventi compiuti con ogni patch del gioco. L'eventuale introduzione dei Server per i Test Pubblici, quindi, risolverebbe parzialmente questo "problema" o, se non altro, darebbe ai fan di Fortnite l'opportunità di scoprire quali novità hanno in serbo per loro gli autori di Epic Games.

Già ad inizio 2019, d'altronde, la community di Fortnite ha chiesto l'introduzione dei Server Test Pubblici nel corso di una campagna social che coinvolse migliaia di appassionati, senza però produrre alcun effetto nelle politiche seguite da Epic per il lancio delle patch di Fortnite.