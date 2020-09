Fortnite: in arrivo anche le skin di Daredevil e Venom?

Nelle ultime ore vi abbiamo parlato del probabile arrivo di alcuni supereroi Marvel in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 grazie alla pubblicazione di una particolare immagine da parte di Donald Mustard di Epic Games. Sembra però che i personaggi presenti nello scatto non siano gli unici in dirittura d'arrivo nel negozio oggetti.

Stanno infatti circolando in rete le copertine di altri fumetti a tema Fortnite X Marvel i cui disegni lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Osservando queste immagini possiamo infatti vedere che ad accompagnare gli eroi di Fortnite troviamo non solo Captain Marvel, Black Panther, Ghost Rider e Blade ma anche Daredevil e Venom. Dallo stile dei disegni ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti dello stesso disegnatore della copertina pubblicata da Mustard, quindi è molto probabile che da qui alla fine della Stagione 4, fissata al momento al prossimo 30 novembre 2020 (e che difficilmente slitterà per via degli accordi con la casa delle idee), tutti questi personaggi approderanno nel negozio oggetti.

In attesa di conoscere maggiori informazioni su queste skin, magari grazie ai soliti dataminer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su dove trovare e come catturare Flopper, il pesce raro di Mida.