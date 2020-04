Fortnite: in arrivo la skin Deadpool Oro? Non sperateci troppo

La skin Deadpool Oro arriverà presto in Fortnite Battle Royale? I giocatori ci sperano e in questi ultimi giorni alcuni indizi si sono diffusi in rete ma in realtà non sembrano esserci particolari speranze di vedere questo outfit.

Vari Tweet parlavano della skin Oro di Deadpool come parte delle Sfide di Deadpool della Settimana 10 ma in realtà queste semplicemente non esistono e Epic Games sembra aver chiuso il ciclo la scorsa settimana con le Sfide Settimana 9 e Sfide X-Force. Ad oggi sono stati pubblicati due costumi extra per l'antieroe Marvel tuttavia non sembrano esserci possibilità di vedere ulteriori outfit, sopratutto in questi giorni con l'attenzione interamente concentrata sull'evento Astronomical di Travis Scott.

Questo non vuol dire ovviamente che Deadpool non possa tornare in Fortnite nel prossimo futuro, al momento però non ci sono notizie in merito e il capitolo dedicato al personaggio sembra essere concluso. Le Sfide di Deadpool hanno riscosso un notevole successo in queste settimane e gli outfit alternativi sembrano essere stati molto apprezzati dalla community, chissà che durante la Stagione 3 Epic non possa tornare a proporre Sfide dedicate ad altri supereroi Marvel, la collaborazione tra le due parti sembra essere solida, iniziata con successo ai tempi di Avengers EndGame.