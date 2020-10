Fortnite: in arrivo una skin esclusiva PS5 e la Renegade Raider Pan di Zenzero?

Nel corso delle ultime ore sono arrivati degli interessanti rumor sui prossimi contenuti in arrivo su Fortnite Capitolo 2, che potrebbe presto ricevere delle skin esclusive per le console di prossima generazione Sony e Microsoft.

Stando ad un recente tweet di Hypex, infatti, il gioco riceverà un costume in esclusiva PlayStation 5 e uno solo su Xbox Series X/S, probabilmente distribuiti tramite bundle del PlayStation Plus e ricompense di Xbox Game Pass. Secondo il dataminer l'arrivo del costume su PS5 è praticamente certo, invece quello Xbox potrebbe non fare il proprio debutto nel corso del mese di novembre. Hypex si dice certo anche dell'arrivo di una nuova variante della Renegade Raider in versione "Pan di zenzero", il cui arrivo è previsto nel negozio giusto in tempo per il periodo natalizio.

Per quanto quest informazioni potrebbero essere solo un fake, c'è da dire che Hypex è lo stesso utente Tiwtter che in passato ha anticipato con grande precisione i contenuti della Stagione 4 e la collaborazione con Marvel, parlando del costume di Wolverine e della possibilità di utilizzare gli artigli come strumento da raccolta. Insomma, visti i precedenti potrebbe trattarsi davvero dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi.

