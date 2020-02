Fortnite: è in arrivo una skin gratis per San Valentino?

Mancano ormai solo poche ore a San Valentino e, come in molti altri giochi, anche in Fortnite Battaglia Reale si celebra l'amore con tantissime nuove skin e oggetti a tema. Sembra però che sia in arrivo anche un costume gratuito per tutti gli utenti con l'aggiornamento di questa notte.

Negli ultimi tempi, complice forse anche il calo di popolarità del gioco (Fortnite è sempre meno presente tra i più visti su Twitch, dove spesso è Escape From Tarkov ad occupare i primi posti insieme a League of Legends), Epic Games sta diventando più generosa nei confronti dei propri utenti e nel corso dell'evento natalizio sono state regalate ben due diverse skin a tutti i giocatori che hanno aperto i pacchetti gratuiti. Sono quindi in moltissimi ad essere sicuri che per San Valentino stia per accadere qualcosa di simile e, stando alle parole dei dataminer, sarebbe la skin Candyman (potete vederne un'immagine nel tweet in calce alla notizia) ad arrivare come regalo, trattandosi di un oggetto facente parte del medesimo set di cui è stato regalato il deltaplano lo scorso anno.

Vi ricordiamo che la prossima stagione avrà inizio la prossima settimana e, secondo gli ultimi rumor, potrebbe essere in arrivo un nuovo materiale per le costruzioni in Fortnite Capitolo 2.