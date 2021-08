Fortnite: in arrivo altre skin a tema Street Fighter, di chi si tratta?

Nel corso della serata è stata confermata in maniera del tutto inaspettata una seconda collaborazione tra Capcom ed Epic Games per portare contenuti a tema Street Fighter all'interno di Fortnite Capitolo 2.

La scorsa volta abbiamo assistito all'arrivo nel negozio oggetti di due skin, ovvero quelle di Chun-Li e Ryu (entrambi con uno stile extra), oltre ad un set composto da svariati oggetti tra i quali un buffo deltaplano raffigurante E. Honda. Al momento non conosciamo ancora quali saranno i prossimi lottatori che si uniranno al battle royale, ma l'immagine postata sui social potrebbe contenere degli importanti indizi. Lo scatto in questione, che mostra la classica schermata di selezione del personaggio con tanto di mappa in alto, presente anche la traiettoria del bus della battaglia che passa per due stage specifici: America e Inghilterra. Non è quindi da escludere che i prossimi personaggi possano essere proprio Ken Masters e Cammy. Si tratterebbe dopotutto dei personaggi più popolari dopo Ryu e Chun-Li.

In ogni caso non manca molto prima di scoprire la loro identità, visto che l'annuncio avverrà durante l'evento Street Fighter V Summer Update 2021 nel corso di questa notte.

A proposito di eventi, sapevate che a breve ci sarà il concerto di Ariana Grande in Fortnite?