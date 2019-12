Fortnite, in arrivo lo split-screen: annuncio in vista ai Game Awards?

Secondo un leak pare che sia in arrivo una modalità split-screen per Fortnite, che farà in modo che due giocatori possano godersi la stessa partita nel Battle Royale sullo stesso schermo. Una feature un po' inaspettata, ma che sicuramente può far piacere a molti giocatori.

Il leak arriva da una pagina di supporto proprio per lo split-screen di Fortnite, che probabilmente è andata online prima del previsto, rivelando dunque, come sembra ormai praticamente certo, l'arrivo della nuova modalità, sulla versioni PS4 e Xbox One del gioco.

Stando a quanto riportato, lo split-screen sarà disponibile solo in alcune modalità della Battle Royale, e dunque non sarà supportato invece per la Modalità Creativa o le Modalità a Tempo, né per Salva il Mondo: "La Lobby e tutti i sotto-menù non saranno condivisi e lo split-screen funzionerà soltanto durante il match", continua la pagina, che specifica che i giocatori non potranno condividere l'inventario.

Epic Games ha confermato che Fortnite sarà presente ai Game Awards stasera, e dunque in molti si aspettano un annuncio relativo alla nuova modalità split-screen proprio durante la serata di oggi. Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere?

Intanto è finalmente arrivato l'aggiornamento 11.30 di Fortnite: sul nostro sito trovate tutte le nuove skin e gli oggetti scovati dai Data Miner.