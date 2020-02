Fortnite, è in arrivo lo Starter Pack della Stagione 2: skin Iris, V-Buck e altro

Dopo aver dato il via alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, Epic Games ha avviato la distribuzione di un nuovo Starter Pack, ovvero un pacchetto a pagamento dal costo contenuto che offre ai giocatori un discreto quantitativo di oggetti.

I data miner avevano "predetto" il suo arrivo già nei giorni scorsi, quando hanno analizzato i file introdotti dall'aggiornamento 12.00 che ha dato il via alla nuova stagione. Il nuovo Starter Pack, denominato Pacchetto Iris, è già disponibile all'acquisto in Nuova Zelanda e a breve lo diverrà anche nel resto del mondo. Al suo interno sono inclusi la skin Iris, il dorso decorativo Roundabout, il piccone Pop Axe e 600 V-Buck spendibili a piacimento nel negozio di gioco. Per i nomi in lingua italiana dobbiamo necessariamente attendere l'arrivo del pacchetto sugli scaffali digitali degli store nostrani.

Il Pacchetto Iris è in vendita nel paese oceanico al prezzo di 7,95 dollari neozelandesi, che diventeranno quasi sicuramente 4,99 euro da noi. Trovate un'anteprima degli oggetti inclusi nell'immagine in cima a questa notizia. Cosa ve ne pare? Lo acquisterete? Tenete presente che quando verrà lanciato nel nostro paese verrà automaticamente rimosso dalla vendita il precedente Starter Pack, ovvero il Pacchetto Fendi-onde: avete ancora poche ore di tempo per farlo vostro, se siete interessati!