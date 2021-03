Fortnite, è in arrivo The Rock? I fan del battle royale ne sono sicuri

Fortnite e crossover sono due parole che fanno rima da un bel po' di tempo ormai. In questi anni il battle royale di Epic Games ha accolto i personaggi e gli eroi di quasi tutti i franchise che siamo in grado di immaginare, e sembra che questa moda non sia destinata ad arrestarsi nell'immediato futuro.

I fan di Fortnite adesso sono convinti che tra i prossimi personaggi in arrivo nel battle royale ci sia l'attore hollywoodiano ed ex wrestler The Rock, noto per le sue interpretazioni nella saga di Fast & Furious e in film come Jumanji, San Andreas e tanti, tantissimi altri. Tutto è cominciato quando è stato pubblicato il trailer d'apertura della Stagione 6 di Fortnite. Nel filmato, l'agente Jonesy si trova faccia a faccia con un nuovo misterioso personaggio chiamato The Foundation, la cui armatura presenta delle forme che ricordano molto da vicino il tatuaggio che copre il braccio e il pettorale di The Rock (giudicate voi stessi nell'immagine di anteprima di questa notizia).

Ad elettrizzare ulteriormente i fan ci ha poi pensato lo stesso attore, quando in un video pubblicato su Instagram, alquanto vago e misterioso, ha parlato del 16 marzo (giorno di debutto della Stagione 6) come di un giorno estremamente importante, specialmente per alcune persone non meglio specificate. L'indizio più lampante arriva però alla fine, quando The Rock conclude il filmato pronunciando le parole "The Foundation", ossia il nome del nuovo personaggio. Adesso sono tutti convinti che The Rock stia per arrivare in Fortnite, e alla luce di questi indizi hanno tutte le ragioni del mondo. Staremo a vedere.