Fortnite: in arrivo l'update su PS5 e Xbox Series X con supporto a DualSense e 4K/60fps

Nel corso del pomeriggio è arrivata direttamente da Epic Games un'ondata di informazioni riguardante l'upgrade gratuito di Fortnite Capitolo 2 per le console di prossima generazione: PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

L'aggiornamento inizierà il roll out a partire dal prossimo martedì 12 novembre 2020, giorno dal quale sempre più utenti potranno iniziare a scaricarlo ed usufruire delle nuove funzionalità tecniche e non solo sulla next-gen. Per quello che riguarda il comparto tecnico, le versioni PS5 e Xbox Series X gireranno a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo (anche in modalità a schermo condiviso), invece i possessori di Xbox Series S dovranno accontentarsi dei 1080p a 60 fps. Per quanto concerne l'aspetto grafico, gli sviluppatori promettono effetti avanzati per quello che riguarda erba, fumo e i fluidi oltre ad una nuova serie di effetti per quello che riguarda la tempesta. Anche la fisica dovrebbe subire delle modifiche, con la possibilità di far saltare via gli alberi con le esplosioni (che si tratti di una prima implementazione del Chaos Engine?). Gli SSD delle nuove console permetteranno inoltre di caricare molto più velocemente le texture e velocizzare quindi i tempi d'attesa per entrare in partita, solitamente piuttosto lunghi.

Per quello che riguarda poi le funzionalità esclusive di PlayStation 5, Epic promette il supporto al DualSense (sia feedback aptico che grilletti meccanici) che renderanno l'utilizzo delle armi ancora più immersivo e divertente. La nuova sezione attività della console Sony permetterà inoltre agli utenti di invitare o accettare richieste in maniera fulminea e ritrovarsi così subito in una partita delle modalità Singolo, Coppie o Squadre. Effettuando l'accesso al gioco entro il prossimo 15 gennaio 2021 si potrà ricevere gratuitamente il piccone Ascia Revival, ispirato al primo strumento da raccolta del battle royale.