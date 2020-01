Fortnite: Artigliere Sgargiante e Rapace tra le nuove skin dell'8 gennaio

In attesa dell'aggiornamento 11.40 di Fortnite apparentemente previsto per questa settimana, Epic aggiorna il negozio in-game con skin, coperture, emote, strumenti di raccolta e altri contenuti estetici per il suo Battle Royale.

Tra le nuove skin di oggi segnaliamo un debutto assoluto, ovvero il costume Artigliere Sgargiante, proposto al prezzo di 1.200 V-Buck, circa 12 euro al cambio attuale. Il pacchetto include anche uno Strumento di Raccolta e non solo un outfit, risultando quindi più completa rispetto ad una skin tradizionale.

Fortnite Skin 8 gennaio 2020

Artigliere Sgargiante (Skin) - 1200 V-Buck

Rapace (Costume) - 2000 V-Buck

Artigliere Bruto (Skin) - 800 V-Buck

Scarica Lucente (Copertura) - 300 V-Buck

Ghiacciolo (Strumento di Raccolta) - 800 V-Buck

Turbine di Fuoco (Emote) - 800 V-Buck

Pollo (Emote) - 500 V-Buck

Fosca Fiaba (Skin) - 1500 V-Buck

Motociclista (Costume) - 1500 V-Buck

Tornano anche Rapace e Fosca Fiaba, oltre alle Emote Turbine di Fuoco e Pollo, lo Strumento di Raccolta Ghiacciolo e la copertura Scarica Lucente. Molti altri oggetti sono in arrivo a giudicare dal leak delle skin di Fortnite dei giorni scorsi, Epic sembra aver già pianificato nuove skin, Emote e coperture in arrivo da distribuire nelle prossime settimane, non è escluso che alcuni di questi contenuti possano fare il loro debutto nella Stagione 2 del Capitolo 2, in partenza a inizio marzo.