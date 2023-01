Fortnite, quale artista terrà il prossimo concerto nel battle royale?

Dopo la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Fortnite, l'interesse della community è stata riaccesa da nuove voci di corridoio in merito al prossimo concerto evento all'interno del gioco.

Stando a quanto rivelato a Insider Gaming da alcune fonti anonime, il prossimo concerto di Fortnite sarebbe in programma per la fine di gennaio e dovrebbe vedere protagonista il rapper australiano The Kid LAROI, noto per aver collaborato con artisti del calibro di Justin Bieber e Miley Cyrus. Ovviamente, almeno per il momento, si tratta di semplici rumor, motivo per cui vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze - in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Epic Games.

Ad ogni modo, il nuovo anno ha portato notizie davvero positive per la community del battle royale gratuito. Alcuni giorni fa, infatti, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha postato su Twitter un breve messaggio che anticipava il ritorno di Fortnite su iOS. Sembra insomma che la lunga diatriba legale tra Apple ed Epic Games stia finalmente per giungere al termine, per la gioia dei videogiocatori.

Ma è nelle ultime ore che il web è stato sorpreso da un improvviso video dedicato al crossover Fortnite X Pokémon. Come anticipato nella news dedicata, si tratta purtroppo di un semplice progetto fan-made realizzato da un 3D artist norvegese, e ci vorrà ancora tempo prima che un possibile crossover con i mostriciattoli Nintendo possa concretizzarsi. Ad ogni modo, il video si è fatto apprezzare per le sue qualità realizzative, raggiungendo in breve milioni di utenti.