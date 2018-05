Fortnite: la Ashland University assegna la prima borsa di studio per il battle royale Epic

La Ashland University ha assegnato la sua prima borsa di studio dedicata a Fortnite.

Il fortunato studente del Kentucky si è assicurato circa $ 4,000 grazie alla sua nuova borsa di studio. "Onestamente, sono ancora sorpreso", ha detto il ragazzo "...mi motiva anche a continuare a impegnarmi, perché è la prova che il duro lavoro per raggiungere i propri sogni può davvero dare i suoi frutti".

La Ashland University è stata la prima università ad offrire una borsa di studio per Fortnite, con un programma che dovrebbe prendere ufficialmente il via il prossimo autunno.

La Ashland ha messo a punto anche un programma che offre borse di studio per altri titoli competitivi. L'università ha anche piani per creare un'arena interamente all'esport e un'area per la pratica e per ospitare eventi futuri.

Inoltre l'università sembra avere tutta l'intenzione di mettere in piedi una squadra di quattro persone per competere in Fortnite e su altri titoli. Sebbene non ci sia ancora una lega universitaria dedicata a Fortnite Josh Buchanan, l'allenatore degli Ashland Esports, spera che in futuro possa nascere. "La crescita di Fortnite è stata sorprendente e permettere ai giocatori di allenarsi prima del lancio di una lega universitaria sarà estremamente vantaggioso per il nostro programma", ha detto Buchanan. "Fortnite consente ai giocatori di essere creativi, di innovare e mostrare la propria padronanza nelle meccaniche strategiche e di costruzione".

La scena esport di Fortnite è solo agli inizi, ma con Epic Games che ha annunciato di recente un maxi investimento da $ 100 milioni di montepremi solo quest'anno, le organizzazioni professionistiche che desidera prepararsi al grande salto sono sicuri di entrare in una scena già estremamente popolare e dalla crescita esponenziale.