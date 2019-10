Fortnite: un assurdo glitch fa vincere una partita a un giocatore

Arrivare primo in una partita di Fortnite, si sa, è piuttosto complicato. A volte però possono intervenire dei bug e dei glitch ad aiutarvi (o a danneggiarvi), rendendo le cose ancora più imprevedibili. Ovviamente non è un bene, ma siamo sicuri che questo giocatore non sia rimasto particolarmente deluso.

Su Reddit infatti è stato postato il video di quella che è sicuramente una vittoria immeritata, ma che avrà regalato più di un sorriso a qualcuno (e scatti d'ira alla vittima, probabilmente). Un giocatore è caduto da una base installata in cielo, e dunque da un'altezza dalla quale era impossibile salvarsi. Peccato però che all'impatto, questi non abbia subito alcun danno e sia andato ad eliminare l'ultimo giocatore rimasto in partita, che stava già festeggiando con un'emote.

La caduta come detto, è avvenuta praticamente dal punto più alto della mappa, ed il giocatore in questione impiega anche diversi secondi prima per atterrare, e quella che avrebbe dovuto essere una morte certa, si è rivelata poi una vittoria inaspettata.

Naturalmente è frutto di un glitch del gioco, che Epic Games dovrebbe risolvere, e anche abbastanza a breve. Fino ad allora, quando vedete qualcuno nascondersi sfruttando le parti più alte della mappa, tenetelo d'occhio anche dopo quella che sembra una caduta fatale.

Potete dare un'occhiata alla clip della vittoria in calce alla news. Nel frattempo, sono in vendita le skin e il bundle di Halloween di Fortnite 2, e potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito. Per approfondire sul gioco in sé invece, vi consigliamo la lettura del nostro speciale sul buco nero di Fortnite e le sue conseguenze.