Fortnite Astronomical: come seguire il concerto di Travis Scott

Il concerto Astronomical di Travis Scott è stato un successo con oltre 12 milioni di giocatori connessi in contemporanea per assistere alla presentazione del nuovo singolo del rapper texano. Vi siete persi la premiere del 24 aprile? Non disperate, ecco tutte le informazioni utili per recuperare l'evento durante il weekend del 25 e 26 aprile.

Epic Games ha pensato ad una serie di repliche per tutto il weekend con orari accessibili anche per i giocatori europei, solitamente costretti a godere di simili eventi in notturna a causa della differenza di fuso orario con gli Stati Uniti.

Fortnite Astronomical orario

La prima replica del concerto è prevista per venerdì 24 aprile alle 16:00, si continua poi con altre repliche sabato 25 aprile alle 06:00 e alle 17:00 e infine l'ultima occasione sarà lo show di mezzanotte di domenica 26 aprile. Tutti gli orari indicati sono validi per l'Italia, il consiglio è quello di connettersi almeno mezz'ora prima così da limitare al minimo eventuali disagi e problemi.

Come vedere il concerto di Travis Scott

Il concerto si tiene a Sabbie Sudate, una volta entrati in partita troverete nella lobby una modalità dedicata all'evento Astronomical, vi basterà selezionarla per essere ammessi allo show. Attenzione, perchè l'opzione comparirà solamente trenta minuti prima dell'orario di partenza, inutile dunque provare ad entrare con troppo anticipo. La coda potrebbe essere piuttosto lunga ma nell'attesa è possibile divertirsi in una rissa a squadre con tanto di conto alla rovescia sul palco, al termine dello stesso il sistema di danni verrà disabilitato temporaneamente e sarà possibile assistere alla performance di Travis Scott.

Potete assistere all'evento da qualsiasi piattaforma (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, smartphone e tablet), assicuratevi di avere installato il più recente aggiornamento di Fortnite che abilità la Modalità a Tempo Limitato Astronomical, in caso contrario non vedrete l'opzione dedicata all'evento.

Fortnite x Travis Scott: ricompense

Tutti coloro che parteciperanno all'evento riceveranno in regalo il deltaplano esclusivo Ciclone Astroworld e due schermate di caricamento. Completando le sfide Fortnite Astronomical sbloccherete invece la skin del cantante e altri oggetti estetici esclusivi. Su Everyeye.it trovate la guida per ottenere la skin di Travis Scott in Fortnite. Buon divertimento!